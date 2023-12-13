Прем’єр Норвегії на зустрічі з Зеленським оголосив про надання Україні $800 млн підтримки

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленський, який уранці 13 грудня прибув до Осло, передає РБК-Україна.

«Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам», — сказав Стере.

«Ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ у 2024 році із найперших місяців», — додав він.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що обговорив із прем’єром Норвегії підтримку ЗСУ, «продовження нашої роботи для захисту вільного мореплавства в контексті спроби Росії заблокувати Чорне море і наші порти, захист наших міст від терору».

Раніше Зеленський повідомив у Telegram про прибуття до Осло.

«Прибув до Осло для участі в другому саміті Україна – Північна Європа. Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі», — написав він.

«Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті», — додав президент.

Зеленський повідомив, що проведе двосторонні переговори з учасниками саміту, а також поспілкується з норвезькими політиками та підприємцями.

Раніше норвезьке видання Dagbladet повідомило, що о 8 годині ранку в середу літак Зеленського приземлився в аеропорту Осло.

Це перший візит президента до Норвегії. У травні відвідав Фінляндію. У серпні цього року він відвідав Швецію та Данію.

Зеленського прийматиме прем’єр-міністр Фінляндії Йонас Гар Стере. На зустрічі йтиметься про подальшу підтримку України з боку Норвегії.

«Сердечно вітаю Володимира Зеленського в Норвегії. Тепер я з нетерпінням чекаю зустрічі та розмови з ним. Норвегія продовжує підтримувати оборонну боротьбу України. Ми надаємо Україні міцну та довготривалу підтримку в її боротьбі за свободу та демократію. Це також важливо для нашої свободи та безпеки», – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Після зустрічі Зеленського та Стьоре відбудеться пресконференція.

Український лідер також візьме участь у Північному саміті зі Стьоре, президентом Фінляндії Саулі Нііністе, прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Після цієї зустрічі відбудеться пресконференція за участю президента Зеленського та лідерів північних країн.

Король Гаральд V також прийме президента України на аудієнції у Палаці.