Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS

Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів).

Про це повідомляє сайт уряду Норвегії.

Як зазначається, деякі системи відправляються з власних складів країни, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а інші замовлять у виробників.

«Протиповітряна оборона є вирішальною частиною оборони України. Українська влада завжди вимагає більшої підтримки протиповітряної оборони та надає цьому перевагу», — наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Крім того, Норвегія виділяє 273 млн доларів на гуманітарну підтримку України, яка включає освіту, медицину та виплату пенсій.

Загальна сума допомоги — 1,8 млрд доларів.