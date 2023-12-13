«Мусимо переконатися у виграші війни»: Байден про вступ України до НАТО

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслював Голос Америки.

«Я дуже пишаюсь тим, яким потужним та об’єднаним є НАТО. Путін казав про «фінляндизацію» НАТО, а тепер в нього НАТОвізація Фінляндії», — сказав Байден.

На думку президента США, безперечно, НАТО є в майбутньому України.

«Як ми казали у Вільнюсі — Україна стане членом НАТО, тільки ми мусимо переконатися, що вони виграють війну. Ми говорили з президентом Зеленським, лідерами «Групи семи» у Вільнюсі, підкреслили необхідність довгострокової допомоги. Тому це крок за кроком», — підсумував він.