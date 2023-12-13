Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Станом на 7:33 у Києві від ракетного удару росіян постраждали 53 людини, з них 6 дітей, 18 дорослих та 2 дітей госпіталізовані. Усі 10 ракет, які летіли на столицю, вдалося збити.

Джерело: КМВА, ДСНС у Telegram, поліція Києва в Facebook

Пряма мова мера Києва Віталія Кличка: «Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям».

Деталі: Найстаршій посттраждалій людині − 80 років, наймолодшій − 5.

Загалом, зафіксовано близько десятка випадків падіння уламків ракет через роботу ППО.

У Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги та не загорілися.

У Деснянському районі загорівся 7 поверх у девятиповерхівці та 8 авто в дворі будинку.

ФОТО ДСНС

Там евакуйовано мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей.

На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

ФОТО ДСНС

На двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках, також загорівся приватний житловий будинок.

ФОТО ДСНС

Уламки ракет впали ще на три приватні житлові будинки, але не загорілися. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Також через падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкоджено водопровідну мережу — аварійні бригади працюють на місці.

ФОТО ДСНС

Інформації стосовно загиблих немає.

Доповнено: Пізніше поліція Києва повідомила, що загалом у результаті атаки пошкоджені чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди.

Також пошкоджені 19 автомобілів, 4 з яких повністю знищені.

ФОТО ПОЛІЦІЇ КИЄВА

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