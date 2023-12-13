Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Уряд Данії 14 грудня представить у данському парламенті новий пакет допомоги Україні. Вартість пакета становитиме близько одного мільярда євро і включатиме боєприпаси, танки та безпілотники — прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським та главами Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Швеції, передає «Європейська правда» з посиланням на DR.dk

«Ми перебуваємо на критичному етапі війни, і ми повинні гарантувати, що Україна має все необхідне для продовження боротьби», – заявила Метте Фредеріксен.

«Саме тому ми працюємо з партнерами та союзниками задля довгострокової безпеки для України», – додала прем’єрка.

Президент Володимир Зеленський подякував Данії за участь у відновленні Миколаївщини і новий пакет допомоги. Він також мав двосторонні переговори з Метте Фредеріксен.

«Перш за все, ми говорили про зміст пакету, який ми (ред. – уряд Данії) презентуємо завтра. Існує нагальна потреба в боєприпасах та деяких інших речах на полі бою в Україні зараз, коли зима починає показувати своє потворне обличчя», – розповіла Фредеріксен.