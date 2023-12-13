Байден закликав Конгрес не робити «подарунок Путіну»

Президент США Джо Байден вкотре закликав членів Конгресу США не відкладати рішення про додаткове фінансування для допомоги Україні, а ухвалити його до різдвяних свят — «Європейська правда» з посиланням на заяву Байдена невдовзі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським

«Якщо Конгрес піде на святкову паузу до того, як схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні – це був би найкращий подарунок Путіну з того, на що він будь-коли сподівався. Закликаю їх зробити правильну річ».

Водночас лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Головний камінь спотикання між республіканцями й демократами − врегулювання міграції на південному кордоні США.