Європарламент закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС

Крім того, за умови здійснення певних реформаторських кроків, депутати закликають розпочати переговори щодо інтеграції до ЄС з Боснією і Герцеговиною, а Грузії має бути наданий статус кандидата на вступ.

“Депутати Європарламенту вітають новий План зростання для Західних Балкан і закликають лідерів ЄС також без зволікань ухвалити рамки переговорів, як тільки будуть виконані відповідні вимоги, пов’язані з кожною з країн-кандидатів, з метою швидкого початку переговорів про вступ”, – зазначається в резолюції.

Зокрема депутати закликали ЄС встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до блоку до кінця поточного десятиліття. Вони виступають проти прискореного шляху до членства.

“Євродепутати наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, щоб гарантувати, що країни-кандидати і потенційні кандидати демонструють послідовну і стійку відданість демократії, верховенству права, правам людини, повазі і захисту меншин, а також економічним реформам”, – пише пресслужба.

Розкришення ЄС – стратегічна інвестиція в мир і безпеку

З огляду на повномасштабне вторгнення країни-терориста Росії на територію України, розширення ЄС стало ще більш стратегічно важливою інвестицією в мир й безпеку.

Депутати закликають наступний склад Колегії комісарів призначити комісара з питань розширення, а також забезпечити чітке відокремлення двосторонніх питань від політики розширення.

“Депутати Європарламенту рішуче засуджують заяви прем’єр-міністра Угорщини про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною, а також про зміну політики країни щодо Косова. Заяви пана Орбана (Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, -ред.) перешкоджають процесу розширення ЄС, попереджають євродепутати, які нагадують Раді про потенційні негативні наслідки головування Угорщини в Раді в липні 2024 року”, – йдеться в резолюції.