У «Київстарі» підтвердили хакерську атаку, але запевнили, що дані користувачів у безпеці

У мобільному операторі «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Про це повідомили у пресслужбі оператора.

Для того аби зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі «Київстару», оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби. Вони наразі працюють в офісі компанії.

«Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів», — додали в компанії.

Компанія пообіцяла компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора.