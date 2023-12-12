Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні — Туск під час виступу в Сеймі, де представив програму дій та склад нового уряду, Onet

«Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від ситуації (війни) в Україні. Вони кажуть президенту (України) Зеленському, що вони втомилися від ситуації».

За його словами, напад на Україну – це «напад на всіх нас». Прем’єр закликав одним голосом говорити про Україну, що, переконаний він, має об’єднувати поляків.

Новий очільник уряду додав, що допомога Польщі Україні є дуже важливою, але водночас вказав, що Варшава має бути наполегливою, коли йдеться про інтереси, зокрема, польських фермерів.

«Але ми повинні пам’ятати, за що йде війна. Що українці воюють за щось надзвичайно важливе, що їхня битва почалася на Майдані, що вони воюють за те, щоб приєднатися до спільноти західного світу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою, як західні країни. І вони за це зараз борються», – наголосив Туск.