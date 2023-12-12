США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Сполучені Штати посилюють надання військовий консультацій Україні і наразі рекомендують Києву закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати сили і озброєння упродовж року, пише The New York Times.

«Деякі американські військові хочуть, щоб Україна дотримувалася стратегії «утримувати і розбудовувати» − зосередитися на утриманні території, яку вона має, і розбудові своєї здатності виробляти зброю у 2024 році».

Сполучені Штати вважають, що ця стратегія підвищить самодостатність України і забезпечить Києву можливість дати відсіч будь-якій новій російській агресії.

За даними видання, мета такої стратегії полягає в тому, щоб створити достатньо достовірну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі в змістовних переговорах наприкінці наступного року або в 2025 році.

Водночас українські посадовці вивчають стратегії, що ґрунтуються на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають креативні способи вивести Росію з рівноваги за допомогою атак на заводи зброї, склади озброєнь і залізничні шляхи для перевезення боєприпасів, а також здобути символічні перемоги.