Сили оборони за добу знищили 800 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 12 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 340 650 (+800) осіб,
- танків ‒ 5664 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 10 579 (+19),
- артилерійських систем – 8073 (+3),
- РСЗВ – 919 (+0),
- засобів ППО ‒ 605 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1596 (+10),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
- підводних човнів — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 650 (+14),
- спеціальної техніки — 1170 (+2).
Leave a Reply