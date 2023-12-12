Окупанти обстріляли Україну ракетами і «шахедами»: ЗСУ уразили 5 районів скупчення ворога Оголосили номінантів на премію «Золотий глобус 2024» » Сили оборони за добу знищили 800 окупантів Минулої доби між російськими окупантами та українськими захисниками на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Сили оборони відбили найбільше атак росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 800 окупантів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 12 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 340 650 (+800) осіб,

танків ‒ 5664 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 10 579 (+19),

артилерійських систем – 8073 (+3),

РСЗВ – 919 (+0),

засобів ППО ‒ 605 (+0),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),

крилатих ракет ‒ 1596 (+10),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 650 (+14),

спеціальної техніки — 1170 (+2).