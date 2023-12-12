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Сили оборони за добу знищили 800 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 12.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 12 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 340 650 (+800) осіб,
  • танків ‒ 5664 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 579 (+19),
  • артилерійських систем – 8073 (+3),
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засобів ППО ‒ 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 1596 (+10),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів — 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 650 (+14),
  • спеціальної техніки — 1170 (+2).
12 декабря, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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