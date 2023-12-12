Швеція виділила Україні $133 млн на підтримку населення взимку

Швеція передає Україні 1,4 мільярда крон ($133 млн), які, зокрема, підуть на підтримку населення в зимовий період.

Як повідомляють на сайті шведської суспільної телемовної організації SVG, новий пакет підтримки представив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр допомоги Йоган Форселл у понеділок.

«Наразі це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні», — заявив Крістерссон на пресконференції.

З цього пакета 900 млн крон надійде до фонду Світового банку з відновлення України, який підтримує українську інфраструктуру енергетики, житла, охорони здоров’я і транспорту. Крім того, гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, підуть на закупівлю обігрівачів та енергетичного обладнання. За словами Форселла, саме з таким запитом до Швеції звернулася українська сторона.

Він також обвинуватив РФ у проведенні «енергетичного тероризму» проти України. «Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб гарантувати, що цивільному населенню, яке й без того зазнало серйозних випробувань, доведеться ще важче. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні і побудувати нове, і відновити зруйноване», — заявив Форсселл.

Водночас Крістерссон попередив про наслідки, якщо країни ЄС не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет на саміті поточного тижня в Брюсселі. «Я все ще сподіваюся, що все вийде. Але я хочу наголосити, що ми не говоримо про звичайні європейські розбіжності, які в нас інколи виникають, тому що тоді у вас просто буде ще одна зустріч пізніше, а це матиме величезні наслідки, якщо ми не домовимося», — сказав він.