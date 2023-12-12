Штурмова група 24-ї ОМБр відбила терикон біля Горлівки, який був окупований з 2014 року

Про це повідомивпрезидент України Володимир Зеленський, передає «Еспресо.Захід«.

«Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!» — зазначив глава держави.

Фото: скриншот з відео

Він також оприлюднив відповідне відео. На кадрах з місця подій можна побачити, як готувався штурм, як воїни виходили на позиції. Також показують російських військових, яких вдалось захопити у полон.

Варто зазначити, що Горлівка — населений пункт на північний схід від Донецька, який перебуває в окупації з 2014 року.