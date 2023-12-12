Шенгенские и рабочие визы в Европу для украинцев

В настоящее время работа и учеба в Европе не только престижны, но и выгодны по многим причинам. Получение рабочих и учебных виз задача с одной стороны легкая, с другой стороны простая. наилучшим способом оформления такой визы является сотрудничество с профильным агентством, которое выполнит самую сложную работу за вас. Обращаясь в Visa-svit, вы просто экономите свое время и деньги. Подайте простую заявку на Шенген на сайте https://visa-svit.com/ и получите необходимый результат в кратчайшее время.

История Шенгена и простые правила получения визы

Шенгенская зона – это соглашение, заключенное в шенгенском городе Люксембург в 1985 году, которое создало единое пространство без паспортного и визового контроля между участвующими странами. История ее появления связана с желанием облегчить перемещение людей и стимулировать экономическое сотрудничество.

Соглашение было подписано пятью странами: Францией, Германией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами. Они решили отменить паспортный контроль на своих внутренних границах и установить общую визовую политику. С течением времени к Шенгенской зоне присоединились другие страны Европейского союза и несколько других стран, не являющихся членами ЕС.

Важной частью соглашения была введение компенсационных мер, таких как усиленный контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Это позволяет странам внутри зоны отменить внутренний паспортный контроль, но сохранить контроль на своих внешних границах.

Шенгенская зона стала символом свободы передвижения в Европе, упрощая жизнь гражданам и способствуя развитию туризма, торговли и экономического взаимодействия между странами-участницами.

Что важно знать при оформлении

Правила оформления виз в Шенгенской зоне устанавливаются общими нормами, но некоторые детали могут различаться в зависимости от конкретной страны-участницы. Вот общие принципы оформления шенгенских виз:

Выбор страны для подачи заявления: Вы должны определить страну, в которой будете подавать заявление на шенгенскую визу. Обычно это страна, в которую вы планируете прибыть первой или в которой провести большую часть времени. Заполнение анкеты: Подача заявления начинается с заполнения анкеты на шенгенскую визу. Эта анкета включает в себя основные сведения о вашей поездке, личные данные и информацию о вашем финансовом положении. Подготовка документов: Вам придется предоставить ряд обязательных документов, таких как паспорт с оставшимся сроком действия, фотографии, бронирование места проживания, билеты и страховку. Оплата визового сбора: Посольства и консульства обычно взимают визовый сбор за рассмотрение вашей заявки. Сумма может различаться в зависимости от возраста заявителя, типа визы и других факторов. Предоставление доказательств финансовой состоятельности: Вы должны предоставить документы, подтверждающие, что у вас есть достаточно средств для проживания и путешествия в странах Шенгена. Страховка путешественника: Обязательное требование — наличие медицинской страховки, покрывающей расходы на медицинскую помощь и возвращение в страну проживания в случае необходимости. Личное присутствие при подаче заявления: В большинстве случаев требуется личное присутствие заявителя при подаче документов и сдаче отпечатков пальцев. Сроки рассмотрения: Обычно заявление на шенгенскую визу рассматривается в течение 15 календарных дней, но в некоторых случаях срок может быть продлен до 30 дней.

Уточните эти правила в конкретном посольстве или консульстве той страны, в которую вы собираетесь подавать заявление, так как некоторые детали могут отличаться в зависимости от страны. А самый простой вариант — обратиться в агентство Visa-svit , где вам помогут по любому визовому вопросу.