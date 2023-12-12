Опитування КМІС: Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу

Більшість українців вважає, що навіть при значному скороченні підтримки від Заходу варто продовжувати бойові дії для тиску на Росію, навіть з урахування ризиків для територій, які зараз контролює Україна.

Про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології, поведеного 29 листопада − 9 грудня.

У той же час кожен третій респондент (32%) вважає, що краще йти на припинення бойових дій за умов дійсно серйозних гарантій безпеки від Заходу, навіть якщо визволення окупованих територій затягнеться на невизначений термін.

Водночас 87% українців вважають, що при належній підтримці Заходу Україна зможе перемогти Росію і досягти бажаного результату через надання зброї, фінансової допомоги та санкцій. При цьому 7% опитаних вважають РФ занадто незалежною від підтримки Заходу. Решта 10% не змогли визначитися зі своєю думкою.



Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, українці і зараз вірять, що належна підтримка Заходу дозволить досягти результату. За його словами, більшість навіть у таких скрутних умовах зберігають віру у важливість боротьби та тиску на ворога.

«Проте дуже можливо, що у разі дійсно суттєвого обмеження допомоги та більшого відчуття наслідків цього громадянами, громадська думка швидко зміниться. І в цьому випадку позиція Заходу також лишається принципово важливою − чи буде мати Україна (хоча би підконтрольні території) дійсно серйозні гарантії безпеки чи Захід знову хоче запропонувати чергову версію Будапештського меморандуму», − додав соціолог.

Опитування було проведене 29 листопада — 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.