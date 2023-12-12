Окупанти обстріляли Україну ракетами і «шахедами»: ЗСУ уразили 5 районів скупчення ворога

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, минулої доби РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 15 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів, 1 пункту управління та 1 артилерійському засобу противника.