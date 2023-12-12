Оголосили номінантів на премію «Золотий глобус 2024»

У понеділок, 11 грудня, оголосили номінантів на 81-шу премію «Золотий глобус». Нею відзначать фільми та серіали, які вийшли на екрани у 2023 році.
Претендентів на кінонагороду оголошували в прямому ефірі американський актор і комік Седрік Антоніо Кайлс, відомий як Седрік «Конферансьє», та актор Вілмер Вальдеррама.
|Так оголошували номінантів «Золотого глобуса 2024»
Найбільшу кількість номінацій зібрала стрічка Грети Гервіг «Барбі» – вона претендує на нагороду одразу в 10 категоріях. Це робить фільм про ляльку другим за кількістю номінацій за всю 81-річну історію премії.
Слідом за «Барбі» йде напарник стрічки по виходу в прокат та друга частина цьогорічного феномену «Барбігеймер» – «Оппенгаймер» Крістофера Нолана. Він отримав 8 номінацій.
Серед серіалів найбільше номінацій зібрало шоу «Спадкоємці» від HBO – він представлений у дев’яти. Серіали «Ведмідь» і «Вбивства в одній будівлі» отримали по п’ять номінацій.
Номінанти на кінопремію «Золотий глобус 2024»:
Найкращий драматичний фільм
- «Анатомія падіння»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Оппенгеймер»
- «Минулі життя»
- «Маестро»
- «Зона інтересу»
Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія
- «Барбі»
- «Бідолахи»
- «Американське чтиво»
- «Залишені»
- «Травень, грудень»
- «Ейр»
Найкращий режисер
- Бредлі Купер – «Маестро»
- Грета Гервіг – «Барбі»
- Йоргос Лантімос – «Бідолахи»
- Крістофер Нолан – «Оппенгеймер»
- Мартін Скорсезе – «Вбивці квіткової повні»
- Селін Сонг – «Минулі життя»
Найкращий сценарій
- «Барбі» – Грета Гервіг, Ноа Баумбах
- «Бідолахи» – Тоні Макнамара
- «Оппенгеймер» – Крістофер Нолан
- «Вбивці квіткової повні» – Ерік Рот, Мартін Скорсезе
- «Минулі життя» – Селін Сонг
- «Анатомія падіння» – Жюстін Тріє, Артур Харарі
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі
- Бредлі Купер – «Маестро»
- Кілліан Мерфі – «Оппенгеймер»
- Леонардо Ді Капріо – «Вбивці квіткової повні»
- Колман Домінго – «Растін»
- Ендрю Скотт – «Незнайомці»
- Баррі Кеоган – «Солтберн»
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
- Лілі Гледстоун – «Вбивці квіткової повні»
- Кері Малліган – «Маестро»
- Сандра Гюллер – «Анатомія падіння»
- Аннетт Бенінг – «Наяд»
- Грета Лі – «Минулі життя»
- Кейлі Спейні – «Прісцилла»
Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія
- Фантазія Барріно – «Барва пурпурова»
- Дженніфер Лоуренс – «Без образ»
- Наталі Портман – «Травень, грудень»
- Альма Пейсті – «Опале листя»
- Марго Роббі – «Барбі»
- Емма Стоун – «Бідолахи»
Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія
- Ніколас Кейдж – «Сценарій мрії»
- Тімоті Шаламе – «Вонка»
- Метт Деймон – «Ейр»
- Пол Джаматті – «Залишені»
- Хоакін Фенікс – «Усі страхи Бо»
- Джеффрі Райт – «Американське чтиво»
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Віллем Дефо – «Бідолахи»
- Роберт Де Ніро – «Вбивці квіткової повні»
- Роберт Дауні-молодший – «Оппенгеймер»
- Райан Гослінг – «Барбі»
- Чарльз Мелтон – «Травень, грудень»
- Марк Руффало – «Бідолахи»
Найкраща жіноча роль другого плану
- Емілі Блант – «Оппенгеймер»
- Даніель Брукс – «Барва пурпурова»
- Джоді Фостер – «Наяд»
- Джуліанна Мур – «Травень, грудень»
- Розамунд Пайк – «Солтберн»
- Да’Він Джой Рендольф – «Залишені»
Найкращий телевізійний драматичний серіал
- «1923»
- «Корона»
- «Дипломат»
- «Останні з нас»
- «Ранкове шоу»
- «Спадщина»
Найкращий анімаційний фільм
- «Хлопчик і чапля»
- «Стихії»
- «Людина-павук: По той бік павутиння»
- «Брати Супер Маріо в кіно»
- «Судзуме»
- «Бажання»
Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія
- «Ведмідь»
- «Тед Лассо»
- «Початкова школа Еббот»
- «Бути присяжним»
- «Вбивства в одній будівлі»
- «Баррі»
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі
- Педро Паскаль – «Останні з нас»
- Кіран Калкін – «Спадкоємці»
- Джеремі Стронг – «Спадкоємці»
- Брайан Кокс – «Спадкоємці»
- Гарі Олдман – «Повільні коні»
- Домінік Вест – «Корона»
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі
- Гелен Міррен – «1923»
- Белла Ремсі – «Останні з нас»
- Кері Рассел – «Дипломат»
- Сара Снук – «Спадкоємці»
- Імельда Стонтон – «Корона»
- Емма Стоун – «Прокляття»
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Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія
- Айо Едебірі – «Ведмідь»
- Наташа Ліонн – «Покерфейс»
- Квінта Брансон – «Початкова школа Еббот»
- Рейчел Броснахан – «Дивовижна місіс Майзел»
- Селена Гомес – «Вбивства в одній будівлі»
- Ель Фаннінг – «Велика»
Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія
- Білл Хейдер – «Баррі»
- Стів Мартін – «Вбивства в одній будівлі»
- Мартін Шорт – «Вбивства в одній будівлі»
- Джейсон Сіґел – «Правдива терапія»
- Джейсон Судейкіс – «Тед Лассо»
- Джеремі Аллен Вайт – «Ведмідь»
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