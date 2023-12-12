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Оголосили номінантів на премію «Золотий глобус 2024»

У понеділок, 11 грудня, оголосили номінантів на 81-шу премію «Золотий глобус». Нею відзначать фільми та серіали, які вийшли на екрани у 2023 році.

Претендентів на кінонагороду оголошували в прямому ефірі американський актор і комік Седрік Антоніо Кайлс, відомий як Седрік «Конферансьє», та актор Вілмер Вальдеррама.

Цього разу відзначать переможців у 27 категоріях. У вересні цього року організатори додали дві нові номінації: Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні та За кінематографічні та касові досягнення.

Так оголошували номінантів «Золотого глобуса 2024»

Найбільшу кількість номінацій зібрала стрічка Грети Гервіг «Барбі» – вона претендує на нагороду одразу в 10 категоріях. Це робить фільм про ляльку другим за кількістю номінацій за всю 81-річну історію премії.

Слідом за «Барбі» йде напарник стрічки по виходу в прокат та друга частина цьогорічного феномену «Барбігеймер» – «Оппенгаймер» Крістофера Нолана. Він отримав 8 номінацій.

Серед серіалів найбільше номінацій зібрало шоу «Спадкоємці» від HBO – він представлений у дев’яти. Серіали «Ведмідь» і «Вбивства в одній будівлі» отримали по п’ять номінацій.

Номінанти на кінопремію «Золотий глобус 2024»:       

Найкращий драматичний фільм

  • «Анатомія падіння»
  • «Вбивці квіткової повні»
  • «Оппенгеймер»
  • «Минулі життя»
  • «Маестро»
  • «Зона інтересу»

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

  • «Барбі»
  • «Бідолахи»
  • «Американське чтиво»
  • «Залишені»
  • «Травень, грудень»
  • «Ейр»

Найкращий режисер

  • Бредлі Купер – «Маестро»
  • Грета Гервіг – «Барбі»
  • Йоргос Лантімос – «Бідолахи»
  • Крістофер Нолан – «Оппенгеймер»
  • Мартін Скорсезе – «Вбивці квіткової повні»
  • Селін Сонг – «Минулі життя»

Найкращий сценарій

  • «Барбі» – Грета Гервіг, Ноа Баумбах
  • «Бідолахи» – Тоні Макнамара
  • «Оппенгеймер» – Крістофер Нолан
  • «Вбивці квіткової повні» – Ерік Рот, Мартін Скорсезе
  • «Минулі життя» – Селін Сонг
  • «Анатомія падіння» – Жюстін Тріє, Артур Харарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

  • Бредлі Купер – «Маестро»
  • Кілліан Мерфі – «Оппенгеймер»
  • Леонардо Ді Капріо – «Вбивці квіткової повні»
  • Колман Домінго – «Растін»
  • Ендрю Скотт – «Незнайомці»
  • Баррі Кеоган – «Солтберн»

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

  • Лілі Гледстоун – «Вбивці квіткової повні»
  • Кері Малліган – «Маестро»
  • Сандра Гюллер – «Анатомія падіння»
  • Аннетт Бенінг – «Наяд»
  • Грета Лі – «Минулі життя»
  • Кейлі Спейні – «Прісцилла»

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

  • Фантазія Барріно – «Барва пурпурова»
  • Дженніфер Лоуренс – «Без образ»
  • Наталі Портман – «Травень, грудень»
  • Альма Пейсті – «Опале листя»
  • Марго Роббі – «Барбі»
  • Емма Стоун – «Бідолахи»

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

  • Ніколас Кейдж – «Сценарій мрії»
  • Тімоті Шаламе – «Вонка»
  • Метт Деймон – «Ейр»
  • Пол Джаматті – «Залишені»
  • Хоакін Фенікс – «Усі страхи Бо»
  • Джеффрі Райт – «Американське чтиво»

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Віллем Дефо – «Бідолахи»
  • Роберт Де Ніро – «Вбивці квіткової повні»
  • Роберт Дауні-молодший – «Оппенгеймер»
  • Райан Гослінг – «Барбі»
  • Чарльз Мелтон – «Травень, грудень»
  • Марк Руффало – «Бідолахи»

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Емілі Блант – «Оппенгеймер»
  • Даніель Брукс – «Барва пурпурова»
  • Джоді Фостер – «Наяд»
  • Джуліанна Мур – «Травень, грудень»
  • Розамунд Пайк – «Солтберн»
  • Да’Він Джой Рендольф – «Залишені»

Найкращий телевізійний драматичний серіал

  • «1923»
  • «Корона»
  • «Дипломат»
  • «Останні з нас»
  •  «Ранкове шоу»
  • «Спадщина»

Найкращий анімаційний фільм

  • «Хлопчик і чапля»
  • «Стихії»
  • «Людина-павук: По той бік павутиння»
  • «Брати Супер Маріо в кіно»
  • «Судзуме»
  • «Бажання»

Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія

  • «Ведмідь»
  • «Тед Лассо»
  • «Початкова школа Еббот»
  • «Бути присяжним»
  • «Вбивства в одній будівлі»
  • «Баррі»

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

  • Педро Паскаль – «Останні з нас»
  • Кіран Калкін – «Спадкоємці»
  • Джеремі Стронг – «Спадкоємці»
  • Брайан Кокс – «Спадкоємці»
  • Гарі Олдман – «Повільні коні»
  • Домінік Вест – «Корона»

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

  • Гелен Міррен – «1923»
  • Белла Ремсі – «Останні з нас»
  • Кері Рассел – «Дипломат»
  • Сара Снук – «Спадкоємці»
  • Імельда Стонтон – «Корона»
  • Емма Стоун – «Прокляття»

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Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія

  • Айо Едебірі – «Ведмідь»
  • Наташа Ліонн – «Покерфейс»
  • Квінта Брансон – «Початкова школа Еббот»
  • Рейчел Броснахан – «Дивовижна місіс Майзел»
  • Селена Гомес – «Вбивства в одній будівлі»
  • Ель Фаннінг – «Велика»

Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія

  • Білл Хейдер – «Баррі»
  • Стів Мартін – «Вбивства в одній будівлі»
  • Мартін Шорт – «Вбивства в одній будівлі»
  • Джейсон Сіґел – «Правдива терапія»
  • Джейсон Судейкіс – «Тед Лассо»
  • Джеремі Аллен Вайт – «Ведмідь»
12 декабря, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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