Оголосили номінантів на премію «Золотий глобус 2024»

У понеділок, 11 грудня, оголосили номінантів на 81-шу премію «Золотий глобус». Нею відзначать фільми та серіали, які вийшли на екрани у 2023 році.

Претендентів на кінонагороду оголошували в прямому ефірі американський актор і комік Седрік Антоніо Кайлс, відомий як Седрік «Конферансьє», та актор Вілмер Вальдеррама.

Так оголошували номінантів «Золотого глобуса 2024»

Цього разу відзначать переможців у 27 категоріях. У вересні цього року організатори додали дві нові номінації: Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні та За кінематографічні та касові досягнення.

Найбільшу кількість номінацій зібрала стрічка Грети Гервіг «Барбі» – вона претендує на нагороду одразу в 10 категоріях. Це робить фільм про ляльку другим за кількістю номінацій за всю 81-річну історію премії.

Слідом за «Барбі» йде напарник стрічки по виходу в прокат та друга частина цьогорічного феномену «Барбігеймер» – «Оппенгаймер» Крістофера Нолана. Він отримав 8 номінацій.

Серед серіалів найбільше номінацій зібрало шоу «Спадкоємці» від HBO – він представлений у дев’яти. Серіали «Ведмідь» і «Вбивства в одній будівлі» отримали по п’ять номінацій.

Номінанти на кінопремію «Золотий глобус 2024»:

Найкращий драматичний фільм

«Анатомія падіння»

«Вбивці квіткової повні»

«Оппенгеймер»

«Минулі життя»

«Маестро»

«Зона інтересу»

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

«Барбі»

«Бідолахи»

«Американське чтиво»

«Залишені»

«Травень, грудень»

«Ейр»

Найкращий режисер

Бредлі Купер – «Маестро»

Грета Гервіг – «Барбі»

Йоргос Лантімос – «Бідолахи»

Крістофер Нолан – «Оппенгеймер»

Мартін Скорсезе – «Вбивці квіткової повні»

Селін Сонг – «Минулі життя»

Найкращий сценарій

«Барбі» – Грета Гервіг, Ноа Баумбах

«Бідолахи» – Тоні Макнамара

«Оппенгеймер» – Крістофер Нолан

«Вбивці квіткової повні» – Ерік Рот, Мартін Скорсезе

«Минулі життя» – Селін Сонг

«Анатомія падіння» – Жюстін Тріє, Артур Харарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Бредлі Купер – «Маестро»

Кілліан Мерфі – «Оппенгеймер»

Леонардо Ді Капріо – «Вбивці квіткової повні»

Колман Домінго – «Растін»

Ендрю Скотт – «Незнайомці»

Баррі Кеоган – «Солтберн»

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Лілі Гледстоун – «Вбивці квіткової повні»

Кері Малліган – «Маестро»

Сандра Гюллер – «Анатомія падіння»

Аннетт Бенінг – «Наяд»

Грета Лі – «Минулі життя»

Кейлі Спейні – «Прісцилла»

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Фантазія Барріно – «Барва пурпурова»

Дженніфер Лоуренс – «Без образ»

Наталі Портман – «Травень, грудень»

Альма Пейсті – «Опале листя»

Марго Роббі – «Барбі»

Емма Стоун – «Бідолахи»

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Ніколас Кейдж – «Сценарій мрії»

Тімоті Шаламе – «Вонка»

Метт Деймон – «Ейр»

Пол Джаматті – «Залишені»

Хоакін Фенікс – «Усі страхи Бо»

Джеффрі Райт – «Американське чтиво»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Віллем Дефо – «Бідолахи»

Роберт Де Ніро – «Вбивці квіткової повні»

Роберт Дауні-молодший – «Оппенгеймер»

Райан Гослінг – «Барбі»

Чарльз Мелтон – «Травень, грудень»

Марк Руффало – «Бідолахи»

Найкраща жіноча роль другого плану

Емілі Блант – «Оппенгеймер»

Даніель Брукс – «Барва пурпурова»

Джоді Фостер – «Наяд»

Джуліанна Мур – «Травень, грудень»

Розамунд Пайк – «Солтберн»

Да’Він Джой Рендольф – «Залишені»

Найкращий телевізійний драматичний серіал

«1923»

«Корона»

«Дипломат»

«Останні з нас»

«Ранкове шоу»

«Спадщина»

Найкращий анімаційний фільм

«Хлопчик і чапля»

«Стихії»

«Людина-павук: По той бік павутиння»

«Брати Супер Маріо в кіно»

«Судзуме»

«Бажання»

Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія

«Ведмідь»

«Тед Лассо»

«Початкова школа Еббот»

«Бути присяжним»

«Вбивства в одній будівлі»

«Баррі»

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Педро Паскаль – «Останні з нас»

Кіран Калкін – «Спадкоємці»

Джеремі Стронг – «Спадкоємці»

Брайан Кокс – «Спадкоємці»

Гарі Олдман – «Повільні коні»

Домінік Вест – «Корона»

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Гелен Міррен – «1923»

Белла Ремсі – «Останні з нас»

Кері Рассел – «Дипломат»

Сара Снук – «Спадкоємці»

Імельда Стонтон – «Корона»

Емма Стоун – «Прокляття»

Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія

Айо Едебірі – «Ведмідь»

Наташа Ліонн – «Покерфейс»

Квінта Брансон – «Початкова школа Еббот»

Рейчел Броснахан – «Дивовижна місіс Майзел»

Селена Гомес – «Вбивства в одній будівлі»

Ель Фаннінг – «Велика»

Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія