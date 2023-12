МВФ «спрогнозував» Україні валютний курс 41 грн/$ Шенгенские и рабочие визы в Европу для украинцев » Необычная реклама в лондонской газете навела поклонников на мысль, что новый альбом Rolling Stones не за горами Неужели Rolling Stones только что объявили о выпуске нового альбома? Представители группы говорят «без комментариев», но поклонники, которые ждут нового альбома уже почти два десятилетия, готовы усмотреть признаки неизбежного его появления в чем угодно – включая газетные объявления. Реклама нового магазина по ремонту стекла в небольшой лондонской газете Hackney Gazette непосвященному человеку покажется довольно тривиальной. «Hackney Diamonds, Specialists in Glass Repair, Opening September 2023» («Hackney Diamonds, специалисты по ремонту стекла, открытие в сентябре 2023 года»), гласит объявление на третьей странице газеты от 17 августа. Далее в рекламе говорится, что предприятие было основано в 1962 году – в год образования группы Rolling Stones. «Наша дружная команда обещает вам удовлетворение. Когда вы скажете «дай мне убежище», мы починим ваши разбитые окна», — говорится в объявлении. Фанаты без труда расшифровали ссылки на некоторые из наиболее известных хитов группы и предположили, что это промоушн 31-го студийного альбома группы, который выйдет в сентябре. Поклонники обнаружили много знакомых ссылок на историю, тексты и иконографию группы. На букве «i» в слове Diamonds изображен логотип группы в виде языка и губ. Diamonds также отсылает к турне Rolling Stones, посвященному 60-летию группы и начавшемуся в прошлом году в Мадриде. В текст рекламы включены ссылки как минимум на три наиболее известных хита группы: (I Can’t Get No) Satisfaction, Gimme Shelter и Shattered. Отличная площадка, хороший отклик —

реклама в академическом районе екатеринбурга доступно и быстро. По данным издания NME, для надписи Hackney Diamonds использован тот же шрифт, что и на альбоме группы 1978 года Some Girls. Реклама направляет читателей на веб-сайт, где пользователям предлагается зарегистрировать интерес, а условия конфиденциальности подписаны лейблом группы Universal Music Group, которая занимается выпуском бэк-каталога Rolling Stones. В прошлом году Rolling Stones отметили свое 60-летие европейским турне по 10 странам, включая Великобританию. Их альбом с новой оригинальной музыкой станет первым после альбома 2005 года «A Bigger Bang» и первым после смерти барабанщика Чарли Уоттса в 2021 году (в возрасте 80 лет). Бессменному фронтмену группы Мику Джаггеру в этом году тоже исполнилось 80, Ронни Вуду – 76, Киту Ричардсу – 79.