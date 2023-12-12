МВФ «спрогнозував» Україні валютний курс 41 грн/$

Розрахунковий середньорічний курс гривні до долара США на 2024 рік, закладений в оновлену програму EFF від МВФ, складає 41 грн/$.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Нагадаю, МВФ ніколи не надає прогноз обмінного курсу. Але у своїх розрахунках все рівно має відштовхуватись від певного прогнозу. І шляхом розв’язання нехитрого математичного рівняння можна вирахувати цей прогноз. Є певна невелика похибка через округлення, але для «звіряння часів», то не суттєво. Отже, розрахунковий середньорічний курс на 2024, закладений в оновлену програму EFF, складає 41 грн/$. Тут без сенсацій», – написав він.

Прогнозний курс, закладений урядом в бюджет-2024, становить 40,7 грн/$. «Яким буде фактичний курс, зможемо звіритись через рік», – резюмував Данило Гетманцев.