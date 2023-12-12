Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні

Міністерство оборони Фінляндії ухвалило рішення про двократне збільшення виробництва боєприпасів для того, аби мати змогу тривалий час підтримувати Україну.

Відомство зобов’язалось інвестувати близько 24 мільйонів євро у збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів та отримати довгострокові замовлення від фінської промисловості, що дасть змогу галузі інвестувати самотужки.

Крім того, фінська промисловість зможе звернутися до ЄС по підтримку в межах фінансового пакету Регламенту про підтримку виробництва боєприпасів, відомого як ASAP (Акт на підтримку виробництва боєприпасів).

Загальний обсяг інвестицій Міноборони Фінляндії та промисловості становитиме близько 120 мільйонів євро. Це дозволить збільшити виробничі потужності більш ніж удвічі в порівнянні з нинішнім рівнем.

«Нинішнє рішення значно збільшить потужності з виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що уможливить довгострокову підтримку України до 2030-х років. Збільшення виробництва є значним у європейському масштабі, а також посилить обороноздатність Фінляндії», – заявив Хякканен.