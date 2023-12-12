Братислава за відкриття переговорів з Україною про вступ у ЄС

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, інформує пресслужба міністерства.

«Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням», – заявив Бланар.

Паралельно він наголосив на необхідності «більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання».

Міністр також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.

«Водночас, ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки», – сказав міністр закордонних справ Словаччини.