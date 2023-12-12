 
«  
  »

Братислава за відкриття переговорів з Україною про вступ у ЄС

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, інформує пресслужба міністерства.

«Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням», – заявив Бланар.

Паралельно він наголосив на необхідності «більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання».

Міністр також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.

«Водночас, ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки», – сказав міністр закордонних справ Словаччини.

12 декабря, 2023 | Category: Мир, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  