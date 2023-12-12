Байден назвав Трампа загрозою демократії

Про це він сказав під час політичного збору коштів у понеділок, 11 грудня, пише Reuters.

Байден нагадав слова Трампа про те, що він буде диктатором лише протягом одного дня, якщо буде обраний 2024 року.

«Днями він сказав, що хоче бути диктатором лише на один день, знищити державних службовців та цілу низку інших речей. Він схвалює політичне насильство замість того, щоб відкидати його. Ми не можемо цього допустити», — зауважив Байден.

Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, речник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що Байден «працював над захистом американської демократії та об’єднанням людей усіх політичних поглядів проти цих безпрецедентних загроз», не згадуючи при цьому Трампа на ім’я.

«І я хочу сказати, що неправильно припиняти дію конституції й зловживати федеральною владою для переслідування критиків і зневажання першої поправки», — додав Бейтс під час виступу в ефірі Air Force One.