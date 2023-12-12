Європейці позитивно ставляться до ідеї вступу України до ЄС

Згідно з опитуванням, європейці загалом відкриті до ідеї приєднання України до ЄС, попри можливі витрати та ризики, але без ентузіазму ставляться до перспективного розширення блоку за рахунок Грузії та країн Західних Балкан.

Про це повідомляє The Guardian.

«Європейці загалом відкриті до ідеї приєднання України до ЄС попри витрати та ризики», – йдеться у повідомленні.

Як засвідчило опитування, найбільше підтримують приєднання України респонденти з Данії та Польщі.

Згідно з отриманими даними, опитані виявили значну підтримку України, а Молдови та Чорногорії – меншою мірою. Є широка опозиція відносно приєднання Туреччини та прохолодна реакція на перспективу Албанії, Боснії, Грузії, Косова, Північної Македонії та Сербії.

Опитування виявило найбільшу підтримку вступу України в Данії (50%) та Польщі (47%), думки приблизно розділилися в Румунії (32% – «за», 29% – «проти»), Німеччині (37% – «за», 39% – «проти») та Франції (29% – «за», 35% – «проти»). В Австрії 52% були проти вступу України.

Водночас 45% респондентів стурбовані тим, що вступ України матиме негативний вплив на безпеку ЄС. 25% опитаних вважали, що це посилить безпеку ЄС, тоді як 39% відповіли, що вступ Києва негативно вплине на безпеку їхньої країни.

Багато європейців не побачили економічної вигоди від членства Києва в ЄС. Тоді як 43% респондентів у Польщі та 37% у Румунії побачили позитивний вплив на економіку ЄС, 54% у Данії та 46% в Австрії передбачили значні витрати.

Також були побоювання щодо впливу розширення на політичну силу ЄС у світі. Найбільш оптимістичними щодо цього були Польща та Данія, де 43% та 35% громадян вважають, що вступ України матиме позитивний вплив.

Однак в Австрії (42%) та Німеччині (32%) найбільш поширеною була думка, що членство України зменшить політичну силу ЄС у світі, тоді як респонденти у Франції та Румунії розділилися порівну щодо цього питання.