З’явилися кадри з місця ліквідації Киви

Джерела в Службі безпеки України поділились ексклюзивними фото та відео з місця ліквідації зрадника Іллі Киви, до якої спецслужба готувалася тривалий час — співрозмовник УП в спецслужбі

Тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. До речі, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео, зазначає джерело.

Як зазначає джерело, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.