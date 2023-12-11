ЗСУ могли частково вибити РФ зі Степового, що поблизу Авдіївки

Збройні сили України провели успішні локальні контратаки під час боїв біля Авдіївки Донецької області, повідомляє розвідка Британії — розвідувальний огляд Міноборони Британії від 11 грудня

«Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове».

Повідомляється, що саме тут росіяни намагаються здійснити одну зі своїх атак «кліщами», щоб оточити Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

Розвідка зазначає, що Авдіївка наразі залишається ареною найбільш інтенсивних боїв на фронті, де в окремі дні в цьому невеликому секторі, ймовірно, відбувалося близько 40% усіх бойових зіткнень.

«Російські наступальні дії продовжують характеризуватися переважно атаками піхоти, часто за участю штрафних підрозділів «Шторм-Z», – йдеться в огляді Міноборони Британії.