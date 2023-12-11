В ЄС вважають, що Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією

Україні як державі-кандидатці на вступ до Євросоюзу треба тверезо сприймати обсяг задач у питанні протидії корупції, заявили представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби ЄС — «Європейська правда»

На телемості Київ – Брюссель «Боротьба з корупцією: шлях України до ЄС», який організувала антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI), представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби ЄС зазначили, що Україна вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху.

Вони наголосили, що допомагають Україні побудувати антикорупційну структуру «на вимогу українського суспільства», і збереження цих вимог свідчить, що процес далекий від завершення.

«Процес вступу до ЄС схожий на марафон. Часом може здаватися, що траса коротша, що це 10-кілометровка і фініш близько. Але ні – це 42 кілометри, і вам треба думати на перспективу», – пояснив під час дискусії Асьєр Сантільян Лузуріага, керівник відділу, що опікується верховенством права, у представництві ЄС в Україні.

«У марафоні ми зараз десь на перших 10 кілометрах», – додав він, відповідаючи на запитання «ЄвроПравди».