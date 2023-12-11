Современные модульные дома » Український ВВП зріс на 9,3% в III кварталі Реальний ВВП України в IIІ кварталі 2023 року зріс порівняно з IIІ кварталом 2022 року на 9,3%. Про це йдеться в оперативній оцінці ВВП за IІI квартал 2023 року, зробленій Держстатом. Порівняно з попереднім кварталом – з II кварталом 2023-го – ВВП збільшився на 0,7% з урахуванням сезонного фактору. За попередніми оцінками Мінекономіки, ВВП у жовтні (перший місяць IV кварталу) виріс на 10,5% завдяки гарному врожаю та стабільній роботі тимчасвого морського коридору. Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% в цьому році. «Національний банк поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році», – заявив у жовтні голова НБУ Андрій Пишний. Інвестиційна компанія Dragon Capital підвищила оцінку економічного зростання у 2023 році на 0,7 в.п., до 5,2%, а інвестиційна група ICU зберегла прогноз зростання реального ВВП на 5,8%.