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Український ВВП зріс на 9,3% в III кварталі

Реальний ВВП України в IIІ кварталі 2023 року зріс  порівняно з IIІ кварталом 2022 року на 9,3%.

Про це йдеться в оперативній оцінці ВВП за IІI квартал 2023 року, зробленій Держстатом.

Порівняно з попереднім кварталом – з II кварталом 2023-го – ВВП збільшився на 0,7% з урахуванням сезонного фактору.

За попередніми оцінками Мінекономіки, ВВП у жовтні (перший місяць IV кварталу) виріс на 10,5% завдяки гарному врожаю та стабільній роботі тимчасвого морського коридору.

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% в цьому році.

«Національний банк поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році», – заявив у жовтні голова НБУ Андрій Пишний.

Інвестиційна компанія Dragon Capital підвищила оцінку економічного зростання у 2023 році на 0,7 в.п., до 5,2%, а інвестиційна група ICU зберегла прогноз зростання реального ВВП на 5,8%.

11 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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