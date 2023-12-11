У Росії заявили про просування військ на 1,5 км поблизу Кремінної та до 3,5 км поблизу Веселого, — ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Один російський мілблогер заявив, що російські війська нещодавно просунулися на 1,5 кілометра поблизу Кремінної, хоча ISW не бачила візуального підтвердження цього твердження.

Інший російський мілблогер стверджував, що протягом минулого тижня українські сили стабілізували лінію фронту біля Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська) і що російські війська не змогли прорвати українську оборону біля Синьківки через щільні українські мінні поля.

Російські джерела стверджували, що українські сили провели наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 10 грудня і нещодавно досягли успіхів. Російський мілблогер стверджував, що українські сили досягли певного успіху в районі Серебрянського лісу минулого тижня.

Російські джерела, в тому числі Міністерство оборони (МО) Росії, стверджували, що російські війська відбили українські атаки біля Синьківки, Торського (15 км на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу 9 і 10 грудня.

Російський мілблогер заявив, що підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) захопили 10 невстановлених позицій і просунулися вглиб до 3,5 км біля Веселого. А 9 грудня пов’язаний з Кремлем мілблогер заявив, що російські війська просунулися вперед біля Веселого і намагаються оточити населений пункт.

Російські війська продовжили наступальні дії на захід і південь від Бахмута 10 грудня і нещодавно здійснили підтверджене просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися на північ від Хромового.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися на північ і південний схід від Богданівки (за 6 км на північний захід від Бахмута).

Російський мілблогер стверджував, що військові російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот) просунулися в районі Богданівки, і посилив повідомлення неназваних українських військових спостерігачів про те, що російські війська просунулися на 580 метрів на північний схід від Богданівки.