Столи кухонні та обідні — що краще вибрати

Кухонний обідній стіл, це важливий елемент кожної кухні у кожній квартирі. Вибираючи стіл собі на кухню, чи у вітальню важдиво вибрати саме те, що буде не лише функціональним, але й гарно вписуватись в дизайн.

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Кухонні обідні столи — які вони бувають?

Кухонні обідні столи можуть мати різноманітні дизайни та матеріали, щоб вони відповідали стилю і потребам конкретної кухні. Ось кілька типів кухонних обідніх столів:

Дерев’яні столи: Вони можуть бути виготовлені з різних видів дерева і мати різні обробки, такі як лакування, фарбування чи обробка воском. Металеві столи: Виготовлені з металевих матеріалів, таких як сталь чи алюміній. Зазвичай, ці столи дуже міцні та довговічні. Столи зі скляною поверхнею: Це столи, у яких верхня поверхня виготовлена з скла. Такі столи можуть мати металевий чи дерев’яний каркас. Скляна поверхня може бути прозорою або матовою.

Столи зі скляною поверхнею — https://lux-mebli.net/ua/g2178580-stoli-obidni-skla для кухні можуть мати кілька переваг:

Візуальна легкість: Скло створює відчуття легкості та візуально розширює простір. Легкість у догляді: Скло легко чиститься, що робить його зручним для кухні, де може бути багато різних видів забруднень. Сучасний дизайн: Скло може виглядати стильно та сучасно, і воно підходить для різних інтер’єрів. Можливість підсвічування: Деякі столи зі скляною поверхнею можуть мати підсвічування, що створює ефектність та атмосферу.

Однак слід враховувати, що скляні поверхні можуть бути більш схильні до подряпин та вимагають більш обережного догляду, особливо якщо використовується для приготування їжі.

Столи з МДФ

Кухонні обідні столи з МДФ (https://lux-mebli.net/ua/g11929451-stoli-mdfdsp) виготовлені з матеріалу, який включає в себе деревні волокна, зазвичай залишки деревообробки, які обробляються та змішуються з синтетичними смолами та восками. МДФ є популярним матеріалом для виробництва меблів, включаючи кухонні столи, з-за його деяких переваг:

Економічність: МДФ зазвичай є більш доступним за ціною порівняно з натуральним деревом чи іншими матеріалами. Стійкість до деформацій: МДФ менше схильний до деформацій через зміни температури та вологості порівняно з натуральним деревом. Легкість обробки: МДФ може бути легко оброблений та вирізаний, що дозволяє створювати різноманітні дизайни та форми. Гладка поверхня: МДФ має гладку поверхню, що робить його ідеальним для фарбування, обробки лаком або покриття плівкою. Можливість імітації натурального дерева: МДФ може бути оброблено так, щоб імітувати вигляд та текстуру натурального дерева.

Кухонні обідні столи з МДФ можуть бути виготовлені в різних стилях та кольорах, і вони можуть відповідати різним естетичним вимогам. Такі столи можуть бути як стійкими до вологості, так і зносостійкими, але важливо враховувати, що у випадку пошкоджень поверхні МДФ відновлення може бути більш складним порівняно з натуральним деревом.