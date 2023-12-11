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У Росії заявили про просування військ на 1,5 км поблизу Кремінної та до 3,5 км поблизу Веселого, — ISW Нетаньяху выразил Путину возмущение «антиизраильскими позициями» РФ в ООН » Протягом доби Росія втратила на війні з Україною 1030 військових, 19 танків і 31 бронемашину Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 19 танків і 31 бронемашину Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 11 грудня орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 339 850 (+1030) осіб

танків ‒ 5655 (+19)

бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31)

артилерійських систем – 8070 (+6)

РСЗВ – 919 (+0)

засобів ППО ‒ 605 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18)

крилатих ракет ‒ 1586 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13)

спеціальної техніки ‒ 1168 (+6)