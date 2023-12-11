Протягом доби Росія втратила на війні з Україною 1030 військових, 19 танків і 31 бронемашину

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 11 грудня орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 339 850 (+1030) осіб
- танків ‒ 5655 (+19)
- бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31)
- артилерійських систем – 8070 (+6)
- РСЗВ – 919 (+0)
- засобів ППО ‒ 605 (+0)
- літаків – 324 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18)
- крилатих ракет ‒ 1586 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13)
- спеціальної техніки ‒ 1168 (+6)
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