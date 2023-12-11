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Протягом доби Росія втратила на війні з Україною 1030 військових, 19 танків і 31 бронемашину

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 11 грудня орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 339 850 (+1030) осіб
  • танків ‒ 5655 (+19)
  • бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31)
  • артилерійських систем – 8070 (+6)
  • РСЗВ – 919 (+0)
  • засобів ППО ‒ 605 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18)
  • крилатих ракет ‒ 1586 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 1168 (+6)

11 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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