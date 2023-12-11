Німеччина підтвердила збільшення військової допомоги Україні до €8 млрд у 2024 році

Про це вона заявила перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України — з 4 млрд євро до 8 млрд», — заявила заступниця голови МЗС.

За її словами, нинішній тиждень є також вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Дипломатка запевнила, що Німеччина продовжує міцно стояти на боці України.

«Позиція ФРН тут є дуже чіткою. 26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів», — зазначила Люрманн та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.