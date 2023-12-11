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Модели велосипедов

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Классификация велосипедов, прежде всего, зависит от их характеристик использования и предназначения. Существует несколько широко распространенных категорий, купитьь которые предлагает наш веломагазин Velogo:

  1. Городские. Основное применение этих велосипедов связано с передвижением по городским дорогам. Эти двухколесные транспортные средства отличаются простой конструкцией, легкой открытой рамой, широкими колесами и удобным сиденьем. Возможно наличие амортизатора, как подседельного, так и переднего. В их оснащение входят багажник, возможность установки корзины, брызговиков, защиты цепи и других дополнительных удобств.
  2. Горные велосипеды (MTB) представляют собой надежные и прочные транспортные средства с высокой проходимостью, специально разработанные для передвижения по сложным рельефам, преимущественно по пересеченной местности и неровным тропам. Велики оборудованы прочными широкими колесами, прочной рамой, эффективной тормозной системой, многоскоростной трансмиссией, узким седлом и другими характеристиками, обеспечивающими оптимальное управление в условиях местности различной сложности.
  3. Велосипеды BMX разработаны для осуществления трюков и передвижения в экстремальных условиях. Их компактная конструкция с маленькими колесами и установленными пегами – специальными опорами по бокам колес, отличает эти двухколесные транспортные средства. Прочный и легкий дизайн придает им максимальную маневренность.
  4. Велосипеды гибриды представляют собой уникальное сочетание городского, шоссейного и горного велосипеда. Они отличаются увеличенным весом, использованием 28-дюймовых колес с прочным протектором, легкой рамой и длинными задними перьями. Эти велосипеды успешно справляются с пересеченной местностью и неровными дорогами, обеспечивая отличное сцепление и устойчивость в движении.
  5. Электрические велосипеды представляют собой современные транспортные средства, оснащенные электрическим двигателем, который работает на энергии, накопленной в аккумуляторной батарее, и управляемые мини-контроллером. Их оснащение включает массивные колеса и прочную конструкцию, при этом система привода может быть установлена как спереди, так и сзади. Поездка на таком велосипеде зачастую не требует активного вращения педалей велосипедистом.

Купить велосипеды любого вида вы можете в нашем магазине https://velogo.com.ua/velo, менеджеры помогут вам выбрать то, что вам необходимо.

11 декабря, 2023 | Category: Новости

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