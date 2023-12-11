Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною

Про це Кучма сказав в інтерв’ю The Guardian.

Він зазначив, що Путін уважає захоплені регіони «своїми» попри те, що не контролює повністю жоден із них. Російський диктатор не погодиться на мирні переговори, бо не знає, як пояснити це своєму народові.

«Путін не може підписати документ, у якому йдеться про те, що він не отримав усього того, чого хотів. Йому доведеться пояснити це російському народові. А він лідер Росії», — сказав Кучма.

На його думку, США втратять обличчя, якщо відмовляться від підтримки України й дозволять Росії перемогти.

Він нагадав, що раніше США вже втратили Афганістан.