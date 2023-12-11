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Как проходит лечение наркозависимости от героина

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Героиновая зависимость, связанная с употреблением героина, представляет собой наиболее распространенный случай наркомании. Поэтому лечение зависимости от героина сегодня является одной из наиболее востребованных услуг, предоставляемой специализированной наркологической клиникой nc-newlife.com.

Избавление от зависимости от героиновой представляет собой крайне важную задачу, так как эти препараты представляют серьезную опасность:

  1. Сформировать зависимость возможно уже после двух-трех приемов препарата.
  2. Героин подавляют центр дыхания, снижают артериальное давление, замедляют сердечный ритм, и избыток их может привести к прекращению дыхания, остановке сердца, коме и смертельному исходу.
  3. Помимо анальгезирующего и седативного воздействия, героина сопровождаются болевым синдромом и тревожностью между приемами.
  4. Действие препаратов кратковременное, а симптомы отмены начинают проявляться всего через несколько часов, что заставляет наркозависимого искать новую дозу.
  5. В случае отсутствия адекватного лечения, опиоидная зависимость часто превращается в полинаркоманию, где наркозависимые сочетают различные препараты в попытке смягчить синдром отмены.
  6. Отказ от наркотиков сопровождается мучительными симптомами, включая мышечные боли, судороги, нарушения пищеварения, а длительное воздержание угрожает развитием психозов.

Основные принципы лечения наркозависимости

Лечение зависимости от героина включает в себя несколько этапов. Начальным этапом является избавление организма от воздействия наркотика и его метаболитов. В случае поступления пациента с передозировкой, требуется немедленная детоксикация, которая включает процедуры, такие как промывание желудка, активное увеличение выведения мочи и применение механических методов очистки крови. Детоксикационные процедуры дополняются общеукрепляющими мероприятиями, включающими прием препаратов для восстановления нормального метаболизма и стабилизации работы нервной системы.

Для оперативного облегчения симптомов отказа от наркотиков пациент подвергается процедуре наркотического сна, при этом активно воздействуется на рецепторы мозга с использованием препаратов-антагонистов. Этот метод широко известен как ультрабыстрая детоксикация. Те же самые медикаменты применяются для последующего лечения зависимости от героина, обеспечивая блокирование воздействия от наркотиков.

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11 декабря, 2023 | Category: Новости

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