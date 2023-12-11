Британія запускає орган, який контролюватиме виконання санкцій проти РФ

Велика Британія створює Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI) для посилення контролю за виконанням санкцій, запроваджених у тому числі після нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

OTSI відповідатиме за цивільне забезпечення виконання торгових санкцій, у тому числі проти Росії. Підрозділ допомагатиме підприємствам виконувати санкції та розслідувати потенційні порушення, виносити цивільні покарання та передавати справи до Служби доходів та митниці (HMRC) для кримінального правопорушення, якщо це необхідно.

Компетенція органу включатиме діяльність компаній, які можуть уникати санкцій, надсилаючи продукцію через інші країни.

«За нашими оцінками, без міжнародних санкцій у Росії було б понад $400 млрд для фінансування війни, чого вистачило б на фінансування вторгнення ще на чотири роки. Ми завдаємо удару Росії там, де їй болючіше, та позбавляємо російського диктатора Путіна ресурсів, необхідних для фінансування війни в Україні», – сказала британська міністерка з санкцій Енн-Марі Тревельян.

OTSI буде запущено на початку 2024 року, коли будуть введені нові законодавчі вимоги, і посилить поточну роботу уряду, щоб забезпечити дотримання торговельних санкцій Британії.