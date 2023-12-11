Білий дім активізує зусилля в Конгресі щодо допомоги Україні

Білий дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.

Джерело: сенатор-демократ Кріс Мерфі, провідний переговірник від Демократичної партії, якого цитує агентств Reuters, пише «Європейська правда»

Деталі: Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами у сфері безпеки кордонів США.

Двопартійна група сенаторів, які намагаються знайти компроміс, досягла незначного прогресу менш ніж за тиждень до того, як Конгрес США піде на різдвяні канікули.

«Білий дім збирається бути більш активним цього тижня», – заявив сенатор Кріс Мерфі в ефірі телеканалу NBC News.

Він сказав, що важливо знати, чи підпише Джо Байден якусь перспективну угоду.

За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими, і Республіканська партія «грає в ігри з безпекою світу», пов’язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.

Що передувало: У жовтні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням ухвалити рішення щодо запиту на додаткове фінансування у розмірі 106 млрд доларів, аргументуючи це тим, що воно «сприяє нашій національній безпеці і підтримує наших союзників і партнерів».

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.