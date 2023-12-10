Трамп випереджає Байдена у президентському рейтингу » В Аргентині Зеленський зустрівся з президентами Уругваю, Парагваю Під час офіційних відвідин Аргентини глава української держави провів перемовини з лідерами Уругваю, Парагваю та Еквадору Зустрічі відбулись у неділю, 10 грудня 2023 року, передає його пресслужба. «Дякую президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм», — зазначив Зеленський. Своєю чергою під час переговорів із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу український лідер подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. «Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна — Латинська Америка», — додав Зеленський. При цьому із президентом Еквадору Даніелем Нобоа обговорювалися можливості розвитку широкої двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. «Запропонував долучитися до імплементації Української формули миру», — заявив Володимир Зеленський. «Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію», — наголосив він.