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В Аргентині Зеленський зустрівся з президентами Уругваю, Парагваю

Зустрічі відбулись у неділю, 10 грудня 2023 року, передає його пресслужба.

«Дякую президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм», — зазначив Зеленський.

Своєю чергою під час переговорів із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу український лідер подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна — Латинська Америка», — додав Зеленський.

При цьому із президентом Еквадору Даніелем Нобоа обговорювалися можливості розвитку широкої двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

«Запропонував долучитися до імплементації Української формули миру», — заявив Володимир Зеленський.

«Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію», — наголосив він.

10 декабря, 2023 | Category: Новости, Украина

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