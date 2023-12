Розглядається можливість, що Швеція передасть Україні літаки Gripen, які тестували українські пілоти » Трамп випереджає Байдена у президентському рейтингу Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, експрезидент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента Джо Байдена у політичному рейтингу Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на опитування The Wall Street Journal, у якому взяли участь 1500 зареєстрованих виборців «Політичні позиції Байдена є найслабшими за весь час його президентства: виборці вперше поставили йому найнижчу оцінку за роботу і надали перевагу Трампу», — пише The Wall Street Journal. 37% опитаних готові проголосувати за Дональда Трампа, якби президентські вибори 2024 року відбулися зараз. 31% — за Байдена, 14% — не визначилися. Відзначимось, що інші кандидати набрали 8% або менше. Якби можна було обирати лише між Трампом і Байденом, то 47% проголосували б за експрезидента США, а 43% — за теперішнього лідера Штатів. 53% опитаних зазначили, що політика Джо Байдена їм зашкодила, а 49% виборців сказали, що політика Трампа в час його президентства допомогла їм особисто.