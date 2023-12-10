Шольц про допомогу Україні: Коли інші ослабнуть, Німеччина має бути готова робити більше

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими — Шольц на конференції своєї Соціал-демократичної партії Німеччини, n-tv, «Європейська правда»

Деталі: Олаф Шольц закликав до наполегливості у підтримці України з боку Німеччини. «Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом», – сказав він.

Тому важливо, «щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу», а саме «продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі».

Своїм нападом на Україну в 2022 році Росія поклала край загальному розумінню миру і безпеки в Європі, вважає політик СДПН. Повинна бути ясність, що «кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою», наголосив Шольц.

Німеччина навіть повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, «коли інші ослабнуть», сказав канцлер, очевидно, натякаючи на неясну політичну ситуацію в США перед президентськими виборами в наступному році.