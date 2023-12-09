Російські війська захопили очисні споруди Авдіївки – ISW

8 грудня російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки та підтвердили наступ: захопили очисні споруди Авдіївки — Інститут вивчення війни (ISW)

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 грудня, показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Також ISW повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому (3 км на північний захід від Авдіївки) і зачищають населений пункт, тоді як інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська утримують позиції на східній околиці Степового.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).