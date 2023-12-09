Російські війська захопили очисні споруди Авдіївки – ISW У 82 роки помер голлівудський актор Раян О’Ніл » Рада ухвалила звернення щодо переговорів про членство України в ЄС 9 грудня Верховна Рада України схвалила звернення до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Звернення підтримали 292 нардепи. «Верховна Рада України звертається до національних парламентів та урядів держав – членів Європейського Союзу, інституцій Європейського Союзу і закликає: підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз», – йдеться у зверненні парламенту.