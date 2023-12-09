Польща: Перевізники не блокують надходження військової допомоги до України

В уряді Польщі стверджують, що перевізники, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, не перешкоджають надходження військової допомоги до України.

Джерело: Polsat News, «Європейська правда»

Деталі: «Я категорично заперечую, що така ситуація мала місце. Військові колони, які перетинають кордон, – це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як привілейовані транспортні засоби, і не є заручниками жодних протестів», – сказав заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа.

Таким чином він відреагував на публікацію The New York Times про те, що українські військові на передовій відчули на собі наслідки блокади кордону з Польщею. Видання стверджує, що протести польських перевізників призвели до серйозних затримок у постачанні військової техніки для Збройних сил України.

Звинувачення також прокоментував Станіслав Жарин, Уповноважений уряду Республіки Польща з питань безпеки інформаційного простору.

«Ми не маємо інформації про блокування транспортних засобів, які везуть військову допомогу Україні. Польські служби працюють на місці і здійснюють перевірку вантажівок на кордоні», – сказав він.