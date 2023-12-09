На столичному метро «Деміївська» тече вода, людей розвозять автобусами

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

На відео можна побачити одну з закритих ділянок київського метрополітену. Поміж колій у тунелі протікає вода.

Як розповів у коментарі Еспресо мер Києва Віталій Кличко, наразі відомо, що були неякісно зроблені укріплення тунелю та гідроізоляція. Додаткову інформацію повідомлять після того, як науковий інститут проведе дослідження, зокрема вивчить ґрунти.

Фото: Еспресо

Кличко також повідомив, що у столиці запустять додаткові 77 автобусів та 20 тролейбусів, які дублюватимуть рух метро. Завдяки цьому кияни матимуть можливість доїхати до центру міста.

На зупинках громадського транспорту у суботу, 9 грудня, можна побачити скупчення людей, які на час ремонтних робіт змушені пересуватися наземним транспортом.

Водночас станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.