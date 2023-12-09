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На столичному метро «Деміївська» тече вода, людей розвозять автобусами

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

На відео можна побачити одну з закритих ділянок київського метрополітену. Поміж колій у тунелі протікає вода.

Як розповів у коментарі Еспресо мер Києва Віталій Кличко, наразі відомо, що були неякісно зроблені укріплення тунелю та гідроізоляція. Додаткову інформацію повідомлять після того, як науковий інститут проведе дослідження, зокрема вивчить ґрунти.

Метро "Деміївська" (Київ")

Фото: Еспресо

Кличко також повідомив, що у столиці запустять додаткові 77 автобусів та 20 тролейбусів, які дублюватимуть рух метро. Завдяки цьому кияни матимуть можливість доїхати до центру міста.

На зупинках громадського транспорту у суботу, 9 грудня, можна побачити скупчення людей, які на час ремонтних робіт змушені пересуватися наземним транспортом.

Водночас станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

9 декабря, 2023 | Category: Видео, Новости, Украина

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