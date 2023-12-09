Кияни підтримали перейменування вулиць на честь Монастирського та Повітряних сил

Більшість опитаних у додатку «Київ Цифровий» підтримали перейменування столичних вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту — «Київ цифровий»

Деталі: У застосунку «Київ Цифровий» 8 грудня завершилося опитування щодо перейменувань вулиць.

66% киян підтримали перейменування вулиці Сурикова в Солом’янському районі Києва на честь колишнього міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня 2023 року внаслідок аварії гелікоптера у Броварах.

У голосуванні взяло участь 28 805 осіб, з яких 66% підтримали таку ініціативу, а 34% виступили проти.

Також 90% опитаних киян підтримали перейменування проспекту Повітрофлотський та проспект Повітряних сил.