Американську базу ПРО в Польщі буде введено в дію 15 грудня — Пентагон Єврокомісія планує розморозити для Угорщини 10 млрд євро » Британія допоможе відновити 6 мостів на Київщині Уряд Великої Британії допоможе відбудувати шість мостів у Київській області, які зруйнували росіяни: робота над відновленням трьох уже триває Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Вказано, що відбудова відбуватиметься у межах спільного проєкту Агенства відновлення та уряду Британії. «Департамент гарантування експортних кредитів Уряду Великої Британії UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро від Citibank. А британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій», — йдеться у повідомленні. Наразі на трьох мостах вже ведуться ремонтні роботи. Йдеться про: міст через річку Трубіж на автомобільній дорозі Н-07

міст через річку Жерева на автомобільній дорозі Т-10-05

мостовий перехід через суходіл на автомобільній дорозі Т-10-07 Рух для транспорту планують відкрити до кінця цього року. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Наступного року почнуть відновлювати: міст через канал на автомобільній дорозі Р-69

шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19

мостовий перехід через річку Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05 «Всі шість об’єктів реалізуємо за моделлю «Проєктуй-будуй». Торги проводили за спрощеною процедурою закупівлі на вебпорталі Prozorro. Переможцями стали дві турецькі компанії – Onur Group та Doğuş. Пропозиції цих компаній відповідають всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації. Перемогли компанії з найбільш вигідною економічною пропозицією. Очікувана вартість стала меншою на 7,2 млн грн», — додали у Держагенстві відновлення.