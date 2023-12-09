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Британія допоможе відновити 6 мостів на Київщині

Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Вказано, що відбудова відбуватиметься у межах спільного проєкту Агенства відновлення та уряду Британії.

«Департамент гарантування експортних кредитів Уряду Великої Британії UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро від Citibank. А британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій», — йдеться у повідомленні.

Наразі на трьох мостах вже ведуться ремонтні роботи. Йдеться про:

  • міст через річку Трубіж на автомобільній дорозі Н-07
  • міст через річку Жерева на автомобільній дорозі Т-10-05
  • мостовий перехід через суходіл на автомобільній дорозі Т-10-07

Рух для транспорту планують відкрити до кінця цього року.

відновлення моста на Київщині

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Наступного року почнуть відновлювати:

  • міст через канал на автомобільній дорозі Р-69
  • шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19
  • мостовий перехід через річку Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05

«Всі шість об’єктів реалізуємо за моделлю «Проєктуй-будуй». Торги проводили за спрощеною процедурою закупівлі на вебпорталі Prozorro. Переможцями стали дві турецькі компанії – Onur Group та Doğuş. Пропозиції цих компаній відповідають всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації. Перемогли компанії з найбільш вигідною економічною пропозицією. Очікувана вартість стала меншою на 7,2 млн грн», — додали у Держагенстві відновлення.

9 декабря, 2023 | Category: Новости

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