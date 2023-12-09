Американську базу ПРО в Польщі буде введено в дію 15 грудня — Пентагон

Американська база європейської системи протиракетної оборони Aegis Ashore, розташована в населеному пункті Редзіково в Польщі, офіційно буде введена в дію 15 грудня, випливає з даних Пентагону, представлених Конгресу США.

Контрадмірал ВМС Дуглас Вільямс, виконувач обов’язків директора Агентства з протиракетної оборони (MDA), виклав подробиці про графік проєкту Aegis Ashore у Польщі в письмових свідченнях, поданих перед слуханнями в комітеті Конгресу зі збройних сил.

«Військово-морські сили офіційно приймуть до свого складу Aegis Ashore у Польщі 15 грудня, — написав він. — До травня 2024 року ВМС проведуть додаткові доопрацювання на базі Aegis Ashore у Польщі, після чого в липні 2024 року вони передадуть її під командування й управління НАТО для захисту європейських держав від загроз балістичних ракет, джерела яких розташовані поза євроатлантичним регіоном».

На базі ПРО в Редзіково, розташованій за 165 км від кордону Росії, розміщено три системи вертикального пуску MK 41 VLS, кожна з яких оснащена вісьмома контейнерами з ракетами SM-3 IIA (загалом 24 ракети), радаром SPY-1D (V) і системою управління вогнем (FCS).

З введенням в дію бази ПРО в Польщі в Європі стане два таких об’єкти. Ще у 2016 році в районі населеного пункту Девеселу в Румунії почала діяти перша американська база наземного базування ПРО Aegis.

Ці бази призначені для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет. США стверджують, що, попри її розташування поблизу російських кордонів, вона не здатна підірвати військово-стратегічний потенціал Росії. У Вашингтоні заявляли, що ці бази слугуватимуть для оборони Західної Європи, зокрема від іранських ракет.

Наземні бази Aegis у Румунії та Польщі разом із чотирма есмінцями ПРО ВМС США, розміщеними на постійній основі в Іспанії, є складовими частинами європейської системи протиракетної оборони. Наразі до морської складової системи європейської ПРО, зокрема, входять есмінці USS Arleigh Burke, USS Paul Ignatius, USS Bulkeley і USS Roosevelt, оснащені системою Aegis.