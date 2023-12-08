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ЗСУ за добу знищили 990 окупантів

Про це 8 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 8 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 337 220 (+990) осіб,
  • танків ‒ 5626 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 508 (+26)
  • артилерійських систем – 8057 (+21)
  • РСЗВ – 919 (+0)
  • засобів ППО ‒ 605 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20)
  • крилатих ракет ‒ 1571 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 591 (+30)
  • спеціальної техніки ‒ 1159 (+3).
8 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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