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Прогноз погоди на вихідні 9–10 грудня: вогко, місцями дощі та сніг Росіяни зранку запустили по Україні 19 крилатих ракет, 14 з них було знищено » ЗСУ за добу знищили 990 окупантів Українські військові відбили атаки ворога на Бахмутському, Куп’янському, Авдіївському, Запорізькому, Лиманському та Мар’їнському напрямках. Також оборонці знищили 990 окупантів Про це 8 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 8 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 337 220 (+990) осіб,

танків ‒ 5626 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 10 508 (+26)

артилерійських систем – 8057 (+21)

РСЗВ – 919 (+0)

засобів ППО ‒ 605 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20)

крилатих ракет ‒ 1571 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 591 (+30)

спеціальної техніки ‒ 1159 (+3).