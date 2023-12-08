Ворог усе частіше застосовує «м’ясні» штурми: Авдіївська МВА

Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«Ситуація залишається бути гарячою на Авдіївському напрямку. Ворог тисне по всій лінії оборони навколо міста. Росіяни застосовують багато піхотних груп. Наразі погодні умови не дають окупантам використовувати техніку, тому усе частіше вони застосовують «м’ясні» штурми, кидаючи в бій все більше особового складу. Але у росіян нічого не виходить на лінії фронту, тому ці невдачі ворог компенсує кількістю обстрілів по позиціях ЗСУ на лінії оборони й по місту», — наголосив Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що на Авдіївському напрямку ускладнена логістика.

«Окупанти б’ють по дорозі FPV-дронами, і це дуже ускладнює нам логістику. Не дивлячись на резерві, які є у місті, продуктів, медицини, гігієни, ми розуміємо, що їх потрібно поновлювати. Тому що далі буде тільки складніше», — зауважив Барабаш.