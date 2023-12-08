Велика Британія розширила санкції проти Білорусі

Велика Британія розширила санкційний список проти Білорусі на 17 позицій. Під санкції потрапили представники судової системи.

Про це повідомила пресслужба МЗС Британії.

Так, під санкції країни потрапили 17 представників білоруської судової системи, серед яких судді, прокурори й слідчі, причетні до політично мотивованих справ проти активістів, незалежних журналістів і правозахисників.

Крім того, Британія запровадила санкції проти низки осіб, пов’язаних з урядами, судовими та слідчими органами Гаїті, Ірану та Сирії.

«Ми не потерпимо, щоб злочинці і репресивні режими топтали фундаментальні права і свободи звичайних людей по всьому світу. Я чітко усвідомлюю, що через 75 років після прийняття Загальної декларації прав людини Велика Британія і наші союзники будуть продовжувати невпинно переслідувати тих, хто відмовляє людям у свободі», — наголосив глава МЗС Британії Девід Кемерон.