Уряд встановив спеціальний прикордонний режим

Кабінет міністрів ухвалив зміни до своєї постанови «Про прикордонний режим», які регулюють підстави перебування громадян у прикордонних смугах — представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП

Мельничук зазначає, що уряд вніс на виконання закону України від 24 лютого 2023 (набув чинності в березні), зміни до своєї постанови від 27 липня 1998 року «Про прикордонний режим».

Цими змінами встановлюється спеціальний прикордонний режим та забороняється вільний вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Також визначається порядок видачі дозволів на вʼїзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.

На прохання прокоментувати нинішнє рішення Кабміну речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що урядовці приводять нормативні акти у відповідність до норм ухваленого раніше парламентом закону.